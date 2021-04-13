Россия не имеет права вмешиваться в процесс движения Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, обвинив при этом Москву в попытках возродить сферу своего влияния. Свое заявление он сделал во вторник, 13 апреля, во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент DW.

"Когда Украина будет готова к членству в НАТО - это будут решать 30 государств - членов НАТО. Никто другой не имеет ни малейшего права пытаться вмешаться в этот процесс, - подчеркнул генсек альянса. - Это суверенное право каждого государства, такого как Украина, подать заявку на вступление. И это право 30 государств - членов НАТО - решать, когда предлагать членство".

Заседание комиссии НАТО-Украина было созвано по просьбе Киева, чтобы обсудить наращивание Россией своих войск у украинских границ, а также эскалацию в Донбассе. Комментируя действия Москвы, Столтенберг добавил: "Россия сейчас пытается возродить сферу влияния, когда она пытается решать, что ее соседи могут делать. Это тот мир, который мы стараемся оставить позади, где большие государства решали, что малые соседи могли делать".

Генсек НАТО высказал обеспокоенность по поводу увеличения количества российских войск у границ Украины. "Значительное наращивание российских войск неоправданно, его не объяснили, оно глубоко беспокоит нас. Россия должна прекратить это наращивание войск в Украине и вокруг нее, прекратить провокации и совершить деэскалацию немедленно", - отметил Столтенберг.

Кулеба: Украина не хочет войны

В свою очередь, Дмитрий Кулеба заверил, что Украина "не хочет войны". "Мы не планируем никакого наступления или эскалации. Украина преданна дипломатическому и политическому пути урегулирования конфликта", - добавил глава украинского МИД.

Он уверен, что России не удастся застать Украину и Запад врасплох, как это случилось в 2014 году. "Если Россия пойдет на безрассудные действия или начнет новую спираль насилия, это обойдется ей дорого во всех смыслах этого слова", - отметил Кулеба.

Ни он, ни Столтенберг не сообщили о каких-либо новых мерах поддержки Украины со стороны НАТО. В то же время украинский министр среди практических мер, которые бы могли сдержать Россию, назвал новый раунд санкций в отношении Москвы и прямую поддержку украинской обороны.