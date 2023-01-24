В интервью телеканалу Welt Столтенберг отметил, что свобода самовыражения и свобода мнений являются ценными активами как в Швеции, так и в других странах НАТО". "И именно поэтому эти неподобающие действия не являются автоматически незаконными", — подчеркнул генсек альянса, добавив, что шведское правительство осудило акцию "в очень четких выражениях".

Акция ультраправого активиста возмутила исламский мир



Демонстрация правых экстремистов в Стокгольме, сопровождавшаяся сожжением Корана, вызвала бурю негодования в исламском мире и еще сильнее обострила отношения между Швецией и Турцией. Поскольку шведские власти санкционировали проведение субботнего митинга, Турция отменила запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Анкару.

Турция и Венгрия — единственные страны НАТО, которые до сих пор не согласились на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Власти Швеции и Финляндии подали заявки о вступлении в НАТО на фоне развязанной Россией войны в Украине.