Столтенберг призвал Запад сплотиться на фоне пакта РФ и КНДР

Военный альянс между Россией и Северной Кореей демонстрирует растущее сближение авторитарных держав и подчеркивает важность формирования „единого фронта демократий“, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 19 июня, на панельной дискуссии во время официального визита в Оттаву. „Мы должны осознавать, что авторитарные державы все больше сближаются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда не видели прежде“, - приводит слова главы Североатлантического альянса агентство Reuters.

КНДР поставила России „огромное количество боеприпасов“, а Китай и Иран оказывают Москве военную поддержку в ее агрессивной войне против Украины, отметил Столтенберг. Растущая близость между РФ и другими азиатскими государствами делает еще более важным для НАТО сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил он. По этой причине, по его словам, главы правительств Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены на саммит НАТО в Вашингтон, который состоится в июле.