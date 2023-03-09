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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что пока неясно, кто несет ответственность за подрыв трубопроводов "Северный поток" в прошлом году. Расследования, которые проводятся в связи с этими инцидентами, еще не завершены, приводит слова Столтенберга "Голос Америки". Глава НАТО выступил в Стокгольме перед началом встречи с министрами обороны стран ЕС.
Nord Stream 1
Nord Stream 1
© Sipa / Scanpix

Ранее, во вторник, издание New York Times сообщило, что, по новым разведывательным данным, которые "были изучены американскими официальными лицами", газопровод подорвала "проукраинская группа".

Министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах стокгольмской встречи рекомендовал министрам не делать поспешных выводов. Ранее он допустил вероятность того, что операция по подрыву трубопроводов была срежиссирована с целью обвинить Украину.

Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© AFP / Scanpix
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Находящийся в Стокгольме министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство не имеет отношения к взрывам. "Это не наша работа", – сказал Резников.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, подчеркнув, что не боится "любой правды", напомнил, что Швеция, Дания и Германия все еще ведут расследование.

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Радио Свобода
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