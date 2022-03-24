aA
Североатлантический альянс не будет вмешиваться в войну России против Украины, подтвердил генсек НАТО, отметив, что это грозит "всеобъемлющей войной" между блоком и РФ.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© AFP / Scanpix

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Россия в настоящее время представляет непосредственную грозу для членов Североатлантического альянса. "Мы самый сильный союз в мире, - заявил он в четверг, 24 марта, на полях саммита НАТО, посвященного российскому вторжению в Украину. - Пока мы вместе, мы в безопасности".

Статьи по теме:
Столтенберг: НАТО увеличивает долгосрочное присутствие в Восточной Европе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам стран НАТО

Одновременно Столтенберг вновь дал понять, что НАТО, несмотря на свое военное превосходство, исключает возможность военного вмешательства в войну в Украине. "Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не вышел за пределы Украины, что вызовет еще больше страданий, еще больше смертей, еще больше разрушений", - объяснил он.

По словам главы НАТО, даже создание бесполетной зоны над Украиной, о котором настойчиво просит Киев, слишком опасно. "Чтобы установить бесполетную зону, мы должны будем атаковать российские системы ПВО в России, Беларуси и Украине, а также быть готовыми сбивать российские самолеты,- сказал он. - Тогда возникнет очень большая угроза всеобъемлющей войны между НАТО и Россией, и это приведет к еще большим смертям и разрушениям".

Столтенберг: РФ может заразить химоружием территорию НАТО

Между тем Столтенберг предостерег Россию от эскалации конфликта, в том числе путем использования химического оружия. "Любое применение химического оружия коренным образом изменит характер конфликта - это станет вопиющим нарушением международного права и будет иметь широкомасштабные и серьезные последствия", - сказал он перед началом саммита. "Всегда существует риск заражения… химические вещества могут заразить также и территорию НАТО", - предупредил генсек. Как альянс будет на это реагировать, он не сообщил.

По словам Столтенберга, в ходе встречи глав государств и правительств в Брюсселе речь пойдет о поддержке Украины, в том числе с помощью поставок оборонительного вооружения. Кроме того, планируется обсудить вопрос о том, как НАТО может усилить сдерживание России в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе рассматривается развертывание новых боевых групп в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии для укрепления восточного фланга НАТО.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Статьи по теме:

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

TOP новостей

Премьер Литвы: "Ну отключите газ, и будем жить без вашего газа, и сами не хотим этот газ брать"

" Путин - это российский вождь. И это Россия должна...

Ukraina

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

Мэр Вильнюса: около 2% жителей города - украинцы

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что на...

Из России сбежал один из людей, который привел Путина к власти: сейчас опасность представляют другие соратники

Из России сбежал один из людей, который привел...

Перевозчики: потребители почувствуют скачок цен из-за подорожания перевозок (2)

Литовские транспортные компании могут быть вынуждены...