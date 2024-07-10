Столтенберг: Победа РФ в Украине - главный риск для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса активнее поддерживать Украину, обороняющуюся от российской агрессии. „Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия“, - заявил он, выступая на открытии саммита НАТО в Вашингтоне во вторник, 9 июля.

По словам Столтенберга, „с агрессивной Россией в качестве соседа“ нет вариантов „без потерь и риска“. „Самой большой ценой и самым большим риском станет победа России в Украине. Мы не можем этого допустить“, - сказал генсек. Он отметил, что победа РФ в войне придаст смелости президенту Владимиру Путину, а также другим авторитарным лидерам в Иране, Северной Корее и Китае. „Настало время отстаивать свободу и демократию“, - подчеркнул Столтенберг.