В то же время Столтенберг подчеркнул готовность выслушать опасения России в сфере безопасности. Генсек НАТО указал, что Североатлантический альянс - сугубо оборонительная организация, которая не намерена искать конфронтации. Он призвал Кремль вновь открыть представительства НАТО и России в Брюсселе и Москве.
НАТО укрепила боеготовность своих сил
По словам главы НАТО, белорусские и российские войска близ Украины находятся в высокой степени боеготовности, напряжение нарастает, поэтому переговоры тем более необходимы. "Напряжение нарастает. Россия наращивает военное присутствие, и мы видим не только больше военных вокруг Украины, но и в Белоруссии", - сказал Столтенберг, отметив, что российские и белорусские силы "находятся в высокой боеготовности", ситуация "непрозрачная". "В то же время это делает необходимым еще больше стараться добиться политического решения", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО надеется на благоприятное разрешение конфликта вокруг Украины, однако альянс готов и к худшему сценарию. Он сообщил, что НАТО приняла меры по укреплению боеготовности своих сил и примет все меры для защиты своих союзников. По словам Столтенберга, авангард сил НАТО численностью в 5 тысяч солдат может быть развернут в течение нескольких дней.
Россия стянула к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих. Запад опасается российского вторжения в Украину, но Москва отвергает наличие у нее таких планов и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле ее границ.
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