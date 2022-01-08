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НАТО не пойдет на уступки в вопросе сохранения за каждым отдельно взятым государством права самостоятельно выбирать присодиняться ему к альянсу или нет. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК. В то же время Североатлантический альянс приветствует переговоры с Россией.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© AFP / Scanpix

В пятницу, 7 января, прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО под председательством Йена Столтенберга.

Все 30 стран, входящие в состав НАТО, едины в своей позиции против возможных военных действий России против Украины, заявили в пятницу в миссии США при Североатлантическом альянсе по окончании видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Русская служба "Голоса Америки".

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"Министры иностранных дел всех стран НАТО подтвердили свое единство в ответ на российскую агрессию против Украины на сегодняшнем внеочередном заседании", — говорится в сообщении миссии в твиттере.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не позволит России накладывать на него некие односторонние ограничения либо добиться того, чтобы какое-то из входящих в НАТО государств считалось "второсортным" и не подлежащим защите.

Столтенберг добавил, что было бы неприемлемо предоставлять России право вето на то, какие страны могут присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас есть второсортные члены НАТО, которых НАТО, как альянсу, не позволено защищать", — заявил Столтенберг.

НАТО хочет, чтобы Москва возобновила мирный процесс на востоке Украины, где около 15 000 человек были убиты в ходе многолетнего конфликта между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, сообщает Русская служба "Голоса Америки".

На совещании министров иностранных дел стран НАТО Столтенберг приветствовал предстоящие переговоры с Москвой после того, как в течение нескольких месяцев обе стороны обвиняли друг друга в угрозе миру и стабильности в Европе.

Страны НАТО готовы обсудить безопасность в Европе на следующей неделе с Россией, но не откажутся от своих принципов и ценностей, заявил в пятницу министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после видеовстречи с коллегами из стран НАТО.

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