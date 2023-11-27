Столтенберг о "тупике" в войне: ситуация на поле боя очень сложная

Столтенберг, отвечая на вопрос, как выглядит ситуация на фронте в Украине и что в Альянсе готовы сделать для выхода из "тупика" заявил, что ситуация очень сложная.

"Мы видим интенсивные боевые действия. Очень сложная ситуация вдоль линии фронта. Особенно на востоке. Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то время линия фронта существенно не изменилась. То есть мы должны различать то, что линия фронта не передвигается и происходящие интенсивные боевые действия", - отметил генсек НАТО.

Он добавил, что Альянс и страны-партнеры "действительно поражены храбростью и компетентностью ВСУ и их возможностью наносить удары по линии обороны россиян на оккупированных территориях".