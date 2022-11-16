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"Нет никаких признаков того, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по случаю трагического инцидента в Польше, где накануне в результате падения ракеты погибли два человека.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© AP / Scanpix

Столтенберг предположил, что упавший в Пшеводуве снаряд был выпущен украинской системой ПВО, такое же мнение высказал сегодня президент Польши Анджей Дуда, а до него - представители Москвы и Вашингтона. Впрочем, генсек НАТО оговорился, что для окончательных выводов нужно дождаться результатов проводимого там расследования.

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Если ракета действительно украинская, НАТО не будет предъявлять Киеву никаких претензий, пообещал Столтенберг,, поскольку войну развязала Москва, а Украина лишь защищается от внешней агрессии.

"Это не вина Украины; в конечном итоге ответственность [за произошедшее] несет Россия, которая продолжает вести против Украины незаконную войну", - объяснил генсек.

Столтенберг также подчеркнул, что из-за инцидента в Польше страны НАТО не намерены задействовать статью 4 Североатлантического договора, в которой прописан механизм реагирования на внешнюю угрозу.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО выразили "решительную поддержку" своему союзнику Польше и выразили "глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью людей" после взрыва ракеты.

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