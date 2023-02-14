Нынешний этап военной поддержки Украины Столтенберг назвал "гонкой логистики". "Боеприпасы и запчасти должны быть доставлены в Украину прежде, чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя, — подчеркнул он. — Скорость спасет жизни".
По его словам, НАТО не видит никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин каким-либо образом готовится к заключению мира. Напротив, он готовит новые нападения. "Поэтому мы продолжаем обеспечивать Украину тем, что ей нужно для победы и достижения прочного мира", — указал генсек Североатлантического альянса.
"Если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев и угрозой для нас, потому что это даст ему и другим авторитарным режимам понять, что сила вознаграждается. Это сделает мир более опасным, а всех нас — более уязвимыми", — сказал Столтенберг.
Он приветствовал недавние заявления союзников о поставках Украине танков, тяжелого вооружения и обучения украинских военных.
Министры обороны государств-членов НАТО встретятся 14 и 15 февраля в Брюсселе, где к ним присоединится их украинский коллега Алексей Резников. Он примет участие и в заседании контактной группы НАТО по Украине под эгидой США 14 февраля. На этих встречах будут обсуждаться военные потребности Киева и поддержка альянса, в том числе предоставление истребителей для ВСУ.
Главы Минобороны стран НАТО также обсудят усиление практической помощи Грузии, Молдове, а также Боснии и Герцеговине, которые сталкиваются с российской угрозой. Ожидается, что союзники согласуют новые рекомендации по обороне, которое станут "ключевым фактором для новых возможностей" и обеспечат "надежное сдерживание" на границах альянса на ближайшие годы.
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