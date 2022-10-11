"Это обычные учения, которые проходят каждый год, чтобы наше сдерживание было безопасным, надежным и эффективным", — сказал генсек Йенс Столтенберг.
Также генсек сообщил, что в четверг, 13 октября, будет председательствовать на очередном заседании Группы ядерного планирования НАТО.
"Фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии", — отметил Столтенберг.
Он сказал, что НАТО внимательно следит за ядерными силами России. Сейчас нету никаких изменений ее позиций, но Альянс остается бдительным.
"Завуалированные ядерные угрозы президента Путина опасны и безответственны. Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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