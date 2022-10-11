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На следующей неделе НАТО проведет свои ежегодные запланированные учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© Reuters / Scanpix

"Это обычные учения, которые проходят каждый год, чтобы наше сдерживание было безопасным, надежным и эффективным", — сказал генсек Йенс Столтенберг.

Также генсек сообщил, что в четверг, 13 октября, будет председательствовать на очередном заседании Группы ядерного планирования НАТО.

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"Фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии", — отметил Столтенберг.

Он сказал, что НАТО внимательно следит за ядерными силами России. Сейчас нету никаких изменений ее позиций, но Альянс остается бдительным.

"Завуалированные ядерные угрозы президента Путина опасны и безответственны. Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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