Столтенберг: НАТО готова защищаться от "Москвы или Минска"

По его словам, пока рано делать какие-либо выводы о последствиях того, что основатель ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин перебрался в Беларусь. Но скорее всего, часть его сил также обоснуется в Беларуси, допустил Столтенберг.

"Мы направили Москве и Минску четкий сигнал о том, что НАТО существует для защиты каждого союзника и каждой пяди натовской территории", - заявил генсек Североатлантического альянса. В столицах России и Беларуси "не должно быть места недопониманию нашей способности защищать союзников от любой потенциальной угрозы" вне зависимости от перемещений сил ЧВК "Вагнер", добавил он.

В то же время Столтенберг сказал, что Западу не следует "недооценивать" Россию после сумбурных событий минувших выходных. На июльском саммите в Литве альянс сосредоточится на решениях по укреплению коллективной обороны, чтобы защитить всех своих членов - особенно тех, кто имеет общую границу с Россией и Беларусью, напомнил генсек НАТО.