Столтенберг: НАТО делает Соединенные Штаты сильнее и безопаснее

 
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Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
ФОТО: EPA - ELTA

В меняющемся мире с серьезными вызовами союзники по НАТО сплочены вокруг основной цели - “защищать и оберегать друг друга". НАТО делает Соединенные Штаты сильнее и безопаснее. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг накануне во время своего визита в штаб-квартиру Командования специальных операций США (SOCOM) в Тампе, штат Флорида.

Столтенберг подчеркнул, что увеличение расходов союзников на оборону не только приведет к укреплению национального потенциала, но и будет способствовать расширению сотрудничества в рамках НАТО.

Он указал на все более глобальный характер угроз и вызовов безопасности, отметив: что "НАТО реагирует на них, потому что мы должны делать это вместе. Хорошая новость заключается в том, что мы видим, что НАТО отвечает таким образом, который, на самом деле, продолжает демонстрировать, что НАТО - наиболее успешный и сильнейший Альянс в истории. И мы реагируем также, помогая Украине”.

Столтенберг добавил, что вместе союзники по НАТО составляют половину мировой экономической и военной мощи: "НАТО - это хорошая сделка для всех союзников... НАТО - это хорошая сделка для Соединенных Штатов".

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