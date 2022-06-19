"Мир стал более опасным. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", - сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild.
Как мы писали ранее, в этом же интервью Столтенберг сообщил о необходимости готовиться к тому факту, что российско-украинская война может оказаться долгой.
Он также сказал, что пока не видит признаков высокого уровня готовности РФ к применению ядерного оружия.
"Тем не менее, бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - сказал он.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня. Ожидается, что лидеры стран-участниц альянса утвердят новый пакет помощи Украине.
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