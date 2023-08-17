Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину, но мы спорим о том, как закончить эту войну

По поводу поддержки Украины, как он заметил, существует широкое согласие между обеими партиями в американском Конгрессе.
При этом Столтенберг признал, что в НАТО продолжаются внутренние дискуссии о том, как закончить эту войну и добиться мира в регионе.
Генсек НАТО затронул также вопрос о ядерном оружии.
По его словам, НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах России, и поэтому Североатлантический альянс не видит причин пересматривать свои собственные установки в этой сфере.
Ранее глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибочными свои предыдущие заявления о том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на отказ от некоторых своих территорий.