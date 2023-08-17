Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину, но мы спорим о том, как закончить эту войну

По поводу поддержки Украины, как он заметил, существует широкое согласие между обеими партиями в американском Конгрессе.

При этом Столтенберг признал, что в НАТО продолжаются внутренние дискуссии о том, как закончить эту войну и добиться мира в регионе.

Генсек НАТО затронул также вопрос о ядерном оружии.

По его словам, НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах России, и поэтому Североатлантический альянс не видит причин пересматривать свои собственные установки в этой сфере.