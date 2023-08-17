17 августа 2023 г. 14:50

Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину, но мы спорим о том, как закончить эту войну

 
bbcrussian.com
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Норвегии, заявил, что Украина медленно, но верно отвоёвывает свою землю, и заверил, что НАТО продолжит поддерживать Украину до ее победы.

По поводу поддержки Украины, как он заметил, существует широкое согласие между обеими партиями в американском Конгрессе.

При этом Столтенберг признал, что в НАТО продолжаются внутренние дискуссии о том, как закончить эту войну и добиться мира в регионе.

Генсек НАТО затронул также вопрос о ядерном оружии.

По его словам, НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах России, и поэтому Североатлантический альянс не видит причин пересматривать свои собственные установки в этой сфере.

Ранее глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибочными свои предыдущие заявления о том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на отказ от некоторых своих территорий.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии