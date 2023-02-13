Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирается покинуть свой пост осенью 2023 года. Официальная представительница Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила в воскресенье, 12 февраля, в Брюсселе, что срок полномочий Столтенберга заканчивается к октябрю, "и он не намерен добиваться дальнейшего продления мандата".

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Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Столтенберг должен оставаться на своем посту до апреля 2024 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина основания НАТО. По словам собеседника издания, 30 стран - членов НАТО неофициально договорились о продлении срока полномочий действующего генсека ради стабильности в руководстве альянса на фоне войны в Украине.

Йенс Столтенберг занимает пост главы НАТО с 2014 года, срок его полномочий продлевался уже трижды, в последний раз - в марте 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине, и истекает 30 сентября 2023 года.