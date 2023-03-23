В интервью британской газете The Guardian он назвал боевые действия в Украине "войной на истощение" и призвал страны Запада наращивать производственные мощности для поставок боеприпасов и вооружений Украине. "Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства",— сказал генеральный секретарь НАТО.
Именно поэтому западные страны, в первую очередь США, Великобритания, Франция и Германия, должны быть готовы ещё долго поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для техники, считает Столтенберг.
По его словам, исход этой войны "решит конкуренция индустриальных мощностей и способность оказывать поддержку в течение длительного времени".
О том, что Украине несмотря на наращивание военной поддержки со стороны США и других стран по-прежнему не хватает сил и оружия для отражения российской агрессии, пишет сегодня The Washington Post.
"Очевидно, что время на стороне России, у нее есть солдаты и материальные ресурсы, чтобы вести длительную войну на обширном фронте, - говорит аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо. - У Украины нет такого преимущества. Если оружие поставляется недостаточно быстро, Украине будет крайне сложно противостоять российским успехам".
Проблема не только в задержках с поставками, но и в том, что целый ряд пожеланий Украины по вооружениям остается невыполненным – от истребителей и дальнобойной реактивной артиллерии до снарядов для существующих советских танков и артиллерийских орудий, пишет издание.
На минувшей неделе страны Европейского союза приняли решение о поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Государственный департамент США также объявил, что страна выделит очередной пакет военной помощи Украине объёмом в 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, гаубиц, противотанкового оружия и другой артиллерии НАТО, поставляемой в Украину.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paltanavičius – apie išsiderinusią gamtą: atsakymas, kodėl taip nutiko – mums prieš akis nuotraukų galerijoje – įspūdingi pavasarėjančios Lietuvos vaizdai (5)
TOP новостей
Фракция Свободы выступила против ограничений для россиян и белорусов в Литве
В парламенте обсуждается законопроект о введении...
Беспорядки у здания муниципалитета Вильнюсского района: блокировали перевозку пакетов с бюллетенями
В четверг утром Главизбирком получил информацию о том,...
У здания парламента Литвы проходит митинг литовских фермеров
Фермеры собрались на митинг у здания парламента Литвы...
Министр юстиции Литвы: будет больше ордеров на арест Путина
По словам министра юстиции Эвелины Добровольской,...
Пассажиров общественного транспорта столицы ждут перемены
Пассажиры общественного транспорта столицы Литвы в...