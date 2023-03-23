В интервью британской газете The Guardian он назвал боевые действия в Украине "войной на истощение" и призвал страны Запада наращивать производственные мощности для поставок боеприпасов и вооружений Украине. "Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства",— сказал генеральный секретарь НАТО.

Именно поэтому западные страны, в первую очередь США, Великобритания, Франция и Германия, должны быть готовы ещё долго поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для техники, считает Столтенберг.

По его словам, исход этой войны "решит конкуренция индустриальных мощностей и способность оказывать поддержку в течение длительного времени".

О том, что Украине несмотря на наращивание военной поддержки со стороны США и других стран по-прежнему не хватает сил и оружия для отражения российской агрессии, пишет сегодня The Washington Post.

"Очевидно, что время на стороне России, у нее есть солдаты и материальные ресурсы, чтобы вести длительную войну на обширном фронте, - говорит аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо. - У Украины нет такого преимущества. Если оружие поставляется недостаточно быстро, Украине будет крайне сложно противостоять российским успехам".

Проблема не только в задержках с поставками, но и в том, что целый ряд пожеланий Украины по вооружениям остается невыполненным – от истребителей и дальнобойной реактивной артиллерии до снарядов для существующих советских танков и артиллерийских орудий, пишет издание.

На минувшей неделе страны Европейского союза приняли решение о поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Государственный департамент США также объявил, что страна выделит очередной пакет военной помощи Украине объёмом в 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, гаубиц, противотанкового оружия и другой артиллерии НАТО, поставляемой в Украину.