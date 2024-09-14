Столтенберг: Для завершения войны диалог с РФ необходим

„Вступление (Киева в альянс. - Ред.) до 2022 года было нереальным. Но укрепить Украину в военном отношении было бы легко. Вместо этого мы спорили о том, стоит ли поставлять снайперские винтовки. Долгое время США не хотели поставлять Украине противотанковые ракеты, чтобы не провоцировать Россию“, - напомнил Столтенберг. „В конце концов, они все-таки поставили их, но мы все могли бы сделать больше. Сейчас мы вооружаем Украину в войне, а тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну“, - добавил он.