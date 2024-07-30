Столкновения в Венесуэле - оппозиция протестует против итогов выборов

Тысячи людей собрались в центре Каракаса в понедельник вечером, некоторые прошли много километров от трущоб в горах к президентскому дворцу. Сначала они били в кастрюли и сковородки, а потом стали поджигать покрышки, мусор и автомобили. Демонстранты скандируют „Свобода!“ и „Эта власть падёт!“, срывают и жгут развешанные по стенам и столбам портреты Мадуро, сообщает корреспондент Би-Би-си.
Полицейские и военные, перекрывшие улицы вокруг президентского дворца, начали стрелять в демонстрантов пластиковыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. В ответ полетели камни и бутылки с горючей смесью.
В ходе беспорядков в Венесуэле погиб как минимум один человек, сообщает AFP со ссылкой на правозащитников. По их данным, еще 46 были задержаны. Министр обороны Владимир Падрино Лопес написал в соцсети X, что 23 военнослужащих были ранены, из них часть — из огнестрельного оружия. Количество пострадавших демонстрантов он не привёл.
Как отмечает агентство AFP, лидеры оппозиции не призывали к уличным протестам — они вспыхнули стихийно .
В ночь на понедельник Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро, объявил, что на прошедших в воскресенье выборах действующий президент набрал 51,2% голосов.
Оппозиция оспорила заявление Мадуро о победе как мошенническое, заявив, что её кандидат Эдмундо Гонсалес набрал более 73 % голосов. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо сообщила журналистам, что распоряжении оппозиции есть копии протоколов с избирательных участков, согласно которым Гонсалес собрал более шести миллионов голосов избирателей, а Мадуро — всего около трёх миллионов.
Мадуро отрицает все обвинения в подтасовке результатов выборов, а протесты против его переизбрания называет попыткой переворота, которую устраивают „фашистские и контреволюционные силы“ по наущению иностранных держав.
Среди этих государств по меньшей мере 12 стран обеих Америк, которые не признали результатов президентских выборов в Венесуэле. Они потребовали срочного созыва постоянного совета Организации американских государств. Он соберется в среду в Вашингтоне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть серьезные опасения, что официальные результаты не отражают волю народа.
Венесуэла заявила, что отзывает своих дипломатов из семи латиноамериканских стран, не признавших результаты президентских выборов - Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Уругвая и Доминиканской Республики.
В то же время Россия, Куба, Гондурас и Боливия приветствовали победу Мадуро.