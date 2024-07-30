Столкновения в Венесуэле - оппозиция протестует против итогов выборов

Тысячи людей собрались в центре Каракаса в понедельник вечером, некоторые прошли много километров от трущоб в горах к президентскому дворцу. Сначала они били в кастрюли и сковородки, а потом стали поджигать покрышки, мусор и автомобили. Демонстранты скандируют „Свобода!“ и „Эта власть падёт!“, срывают и жгут развешанные по стенам и столбам портреты Мадуро, сообщает корреспондент Би-Би-си.

Полицейские и военные, перекрывшие улицы вокруг президентского дворца, начали стрелять в демонстрантов пластиковыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. В ответ полетели камни и бутылки с горючей смесью.