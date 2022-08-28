В столице Ливии Триполи в ходе столкновений между конкурирующими за власть группировками погибли 23 человека, еще 140 - ранены. Бои, начавшиеся вечером 26 августа, на следующий день охватили несколько городских районов. В ночь на воскресенье, 28 августа, на какое-то время наступило затишье, передает агентство AFP.

По данным министерства здравоохранения Ливии, не менее шести больниц были повреждены в ходе боевых действий. Машины скорой помощи не могли проехать в те части города, где шли бои. По словам корреспондента AFP, передающего информацию с места событий, над Триполи поднимаются столбы серого дыма, сгорело несколько автомобилей, некоторые здания повреждены пулями или подожжены.

Ожесточенные бои в Триполи вспыхнули еще в мае после неудавшейся попытки государственного переворота. Причиной послужила попытка премьер-министра Фатхи Башаги, назначенного парламентом в Тобруке, изгнать из Триполи международно признанное переходное правительство во главе с премьер-министром Абдель Хамидом Дбейбой. 27 августа обе стороны обвинили друг друга в возобновлении боевых действий.

Конфликт в Ливии

После свержения диктатора Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии воцарился хаос. В Триполи было сформировано правительство национального единства, которое получило признание ООН, но контролировало меньшую часть страны. В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей.

Большую часть восточных регионов Ливии контролировали формирования генерала Халифы Хафтара - бывшего соратника Каддафи. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи. За генералом стояли Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживала правительство в Триполи.

Соглашение о постоянном прекращении огня

В октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В февраля 2021 года представители сторон избрали переходное правительство в рамках женевского форума при посредничестве ООН. 10 марта 2021 года ливийский парламент в Сирте утвердил состав кабмина, который должен был руководить страной до выборов президента, намеченных на 24 декабря того же года. За несколько дней до указанной даты голосование было отменено из-за невозможности провести его в связи с нестабильной ситуацией в стране.