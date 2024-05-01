Столкновения студентов в Калифорнийском университете, полиция штурмовала Колумбийский университет

Мэрия Лос-Анджелеса сообщила, что полицейское управление города направило своих сотрудников в университет. Появились кадры полицейских на территории студенческого городка. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что ее сотрудники были направлены в кампус после того, как администрация университета ранее сообщила о «незаконном митинге».

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как люди бросают вещи в палаточный лагерь студентов, поддерживающих палестинцев, и бросают файеры.

Пока непонятно, что именно послужило причиной столкновений, но, по некоторым данным, протестующие опрокинули барьер, который образовывал «буферную зону» между двумя группами студентов.

Вице-президент университета Мэри Осако заявила, что «сегодня ночью в лагере произошли ужасающие акты насилия», и руководству пришлось вызвать правоохранительные органы.

Несколько сотен полицейских зашли в «Гамильтон-холл» при помощи выдвижной платформы, обеспечивший доступ в здание через окна. Американские СМИ сообщают, что полицейские арестовали около 50 демонстрантов. Их выводили из здания со связанными руками и сажали в автобусы.

Во вторник вечером полиция США штурмовала одно из зданий Колумбийского университета в Нью-Йорке, которое захватили демонстранты, выступающие в поддержку палестинцев.

По словам Уинворда, охранники университета покинули территорию, поскольку, по их мнению, они больше не могут «безопасно удерживать» буферную зону.

По словам Дилана Уинворда, репортера газеты Daily Bruin, находившегося в Калифорнийском университете, протестующие, выступающие в поддержку Израиля, около 22:00 по местному времени начали бросаться разными предметами — бутылками с водой, файерами, в ход пошел даже чей-то скутер. Репортер рассказал Би-би-си, что почувствовал в воздухе слезоточивый газ.

По словам главы Колумбийского университета Немат Шафик, которая подписала письмо в полицию, эти действия «возглавляли люди, не связанные с университетом». Шафик добавила, что демонстранты незаконно находились в принадлежащем университету здании и занимались в нем вандализмом.

Полиция сообщает, что демонстранты забаррикадировались в здании и сломали камеры наблюдения.

В письме, которое университет направил в правоохранительные органы, сказано, что здание перешло под контроль протестующих после того, как в него вошла группа студентов. Затем один из участников акции открыл двери и впустил своих единомышленников.

Администрация университета попросила полицию о помощи после того, как примерно сутки назад «Гамильтон-холл» захватили участники акции протеста в поддержку палестинцев и против действий Израиля в секторе Газа .

О том, что в протестах принимают участие далеко не только студенты Колумбийского университета, говорил и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. По его словам, захват «Гамильтон-холла» был организован «внешними агитаторами».

Однако один из организаторов акции протеста, палестинский ученый Махмуд Халил, который учится в Колумбийском университете, сказал агентству Reuters, что чужаков во время протестов нет. «Это студенты», — утверждает он.

На территории кампуса Колумбийского университета уже около двух недель стоит палаточный лагерь, в котором живут участники акций в поддержку палестинцев.

Колумбийский университет стал первым в США, где начались протесты против войны в Газе.