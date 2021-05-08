Столкновения произошли на Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вечером. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями. В ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ. На месте происшествия был развернут полевой госпиталь Красного полумесяца, чтобы оказать первую помощь раненым.

Мечеть Аль-Акса - одна из наиболее почитаемых святынь ислама, расположенная в сердце старого Иерусалима. Здесь также находится священное место для иудеев - Храмовая гора.

Это место часто становится очагом насилия, что и произошло на этот раз после того, как тысячи мусульман пришли сюда почтить последнюю пятницу священного месяца Рамадан.

Израильская полиция заявила, что применила силу, чтобы "навести порядок" и усмирить тысячи верующих, устроивших здесь беспорядки после вечерней молитвы.

Представитель Аль-Акса через громкоговорители, установленные в мечети, призвал прекратить столкновения. "Полиция должна перестать бросать светошумовые гранаты, молодые люди должны успокоиться и перестать шуметь!" - цитирует его слова агентство Рейтер.

По данным службы экстренной помощи палестинского Красного полумесяца, 88 палестинцев были доставлены в больницу после попадания в них резиновых пуль с металлическим покрытием. Израильская полиция заявила о ранении шести сотрудников органов безопасности.

Напряженность усилилась в связи с угрозой выселения палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме (сообщалось, что ранее там также вспыхнули беспорядки). В понедельник Верховный суд Израиля проведет слушание по этому судебному делу.

ООН обратился к Израилю с просьбой отменить любые программы выселения и проявить сдержанность в применении силы против протестующих.

Международное сообщество также призывает к деэскалации конфликта.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал все стороны "уважать статус-кво священных мест в старом городе Иерусалима в интересах мира и стабильности".

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим после шестидневной войны 1967 года. Он также претендует на неделимый Иерусалим в качестве своей столицы (хотя многие страны это не поддерживают). Палестинцы надеются, что Восточный Иерусалим станет будущей столицей созданного ими независимого государства.