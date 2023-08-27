Столкновение самолетов в Украине: что известно о погибших пилотах

«Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом. Я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах... Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо», — написал Павел Поцелуев, советник партии «Демократична сокира», знакомый пилота.

«Джус» участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий. По состоянию на 7 мая 2022 года он налетал 500 часов в боевых вылетах.

По факту столкновения заведено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним» (ст. 416 УК Украины).

«Джус» активно лоббировал передачу Украине самолетов F-16. В интервью Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News он призывал западных партнеров предоставить ВСУ самолеты.

Диапазон западного оружия, которое можно устанавливать на F-16, позволит перехватывать крылатые ракеты «на больших расстояниях прямо у наших границ вместо того, чтобы пытаться поймать их где-то в центральных районах Украины», говорил он в интервью Би-би-си.

«И вот, когда уже принято решение о поставках этих истребителей, Андрей полетел в свой последний полет… День Авиации Украины сегодня с горьким привкусом», — написал его друг Виталий Трубников.

«Ты лучший из лучших пилотов в истории украинской авиации. Твоя страсть, настойчивость и преданность делу сделали нашу мечту о F-16 возможной. Тебе совсем немножко не хватило времени, чтобы, как ты говорил, „наконец освоить новый тип“», — пишет его подруга Татьяна Шевчук.