По данным оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде, следовавшем из Афин в Салоники, находились не менее 350 человек. "По последним данным, извлечены 32 тела погибших, 85 человек получили травмы и госпитализированы", - сообщил представитель пожарной службы. Спасатели продолжают поиски погибших и уцелевших. Они опасаются, что число жертв может увеличиться.
По сообщению информагентств, один из вагонов поезда полностью расплющен, спасатели не могут пробраться внутрь. Другие вагоны частично разрушены, в некоторых вспыхнул пожар. СМИ Греции назвали случившееся крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории страны. В спасательных работах задействованы 150 сотрудников служб экстренной помощи, 40 единиц спецтехники и подъемные краны.
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