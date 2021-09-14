"Стечение обстоятельств". Министерство обороны извинилось за учения со стрельбой на улицах Риги

Учения Namejs 2021 проходят по всей Латвии с 30 августа по 3 октября. 6 сентября началась активная фаза учений вне военных объектов: ее цель — максимально приблизить учебную задачу к реальной обстановке. Во время учений военнослужащие 1-й Рижской бригады и земессарги патрулировали, устраивали укрытия, патрульные базы и контрольно-пропускные пункты, а также выполняли другие учебные задания. Ранее министерство обороны предупреждало, что "во время учений вне полигонов будут использоваться только учебная амуниция и имитации боевых средств, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей".



Тем не менее, некоторые эпизоды учений на улицах Риги — в частности, попавший на видео момент, когда военнослужащие вели огонь холостыми патронами в присутствии случайных прохожих — в министерстве обороны назвали "неудачным стечением обстоятельств". Представитель министерства Каспарс Галкинс в комментарии для Delfi принес извинения в связи со случившимся.

"В реальной жизни все бы смешалось. Стараемся насколько можем информировать общество. После учений проанализируем все обстоятельства, но наши тренировки в городской среде бесценны и необходимы в любых условиях", — сообщил через Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По словам Галкинса, учения регулярно проходят за пределами военных объектов, в том числе в городах на заранее согласованных территориях. Это делается для того, чтобы улучшить подготовку солдат и земессаргов и максимально приблизить сценарий к реальной ситуации. "Все учения Национальных вооруженных сил организованы, максимально соблюдая меры безопасности. Кроме того, о предстоящих учениях и шуме всегда информируют общество, это было сделано и в этот раз", — отметил Галкин. Во время учения могут возникнуть непредвиденные ситуации, перед НВС не было цели напугать кого-то из жителей. Минобороны призывает жителей с пониманием отнестись к учениям.

Оперативная информация о мероприятиях ( в том числе учениях) Национальных вооруженных сил доступна в сети Twitter — в профиле @Latvijas_armija, на странице @Latvijasarmija в Facebook, а также в социальных сетях регулярных подразделений и Земессардзе.

14, 15 и 16 сентября на военной базе в Даугавгриве Национальные вооруженные силы Латвии будут тренироваться в стрельбе, из-за чего будет повышен уровень шума. Шумно будет утром во вторник, 14 сентября, и с пяти до восьми вечера, в среду и четверг. Будет использоваться легкое стрелковое оружие. Армия будет соблюдать все правила безопасности.

После активной фазы учений 1-й Рижской бригады бригада будет оказывать поддержку 1-й Видземской и 3-й Латгальской бригадам Земессардзе, а также выполнять другие учебные задачи, не связанные с активными учениями в населенных пунктах.

Военные учения Национальных вооруженных сил Namejs 2021 проходят на всей территории Латвии с 30 августа по 3 октября. В них принимают участие 9300 военнослужащих из 17 стран. Они совмещены с учениями Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил "Серебряная стрела". Учения проходит в два этапа: в конце августа и в первой половине сентября отрабатываются действия в условиях гибридной угрозы, а во второй половине сентября будет разыгрываться сценарий конвенциональной угрозы.

Задачи военных учений будут выполняться на заранее согласованных земельных участках, принадлежащих государству, муниципалитетам, юридическим и частным лицам. После учений территории будут убраны. В местах учений запрещается трогать или перемещать неизвестные найденные предметы.

Военные учения в условиях реальной городской среды регулярно проходят в разных странах. Ситуация, когда местное население не знает о планах военных и выражает недовольство в связи с учениями, также достаточно обычна. В феврале 2019 года в Лос-Анджелесе армия США имитировала военную операцию на улицах города. В ней принимали участие боевые вертолеты, которые летали над городом на небольшой высоте, на земле звучали выстрелы и взрывы. По данным телекомпании ABC, для местных жителей учения стали неожиданностью — несмотря на то, что вооруженные силы публиковали информацию о своих планах заранее.

Вооруженные силы США, тем не менее, применяет и другие способы тренировок в городских условиях. В марте 2021 года в Северной Каролине проходили учения спецподразделений (Special Forces), к которым в качестве статистов привлекли гражданских жителей. Однако учения проводились на частной земле, и территория была размечена специальными знаками. В последние годы в армия США все чаще использует для тренировок возможности виртуальной реальности. Например, еще 2018 году издание New Scientist сообщало, что военные построили для тренировок на базах виртуальные версии Северной и Южной Кореи, а также Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.