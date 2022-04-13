Сотни тысяч человек уже бежали, отправившись в относительно безопасную Западную Украину. Спутниковые снимки вновь показывают большие колонны российской техники, на этот раз — идущие на восток.

Здесь, в Донбассе, мы также видим признаки стягивания украинской техники, включая бронемашины и системы противовоздушной обороны большей дальности. Однако это не сравнимо с масштабами российских подкреплений.

Возможно, Украина тщательнее скрывает свои передвижения, а, может быть, у нее просто меньше техники. Скорее всего, верно и то и то.

Многие считают, что следующий этап войны на востоке может решить исход этого конфликта, и многие ожидают, что он будет кровавым.

По нашей просьбе украинские военные провели нас на одну из своих артиллерийских позиций, которая уже обстреливает российские позиции. Попасть на нее можно было, только проехав на бронетранспортере через поля.

Значительная часть боевых действий будет вестись на открытой местности. У украинских войск будет преимущество оборонительных позиций, на которых они успели окопаться.

Мы с тревогой смотрели в небо, опасаясь появления российской авиации, однако у Украины еще остались средства ПВО. Мы видели машину, на которой установлены радар и зенитные установки, но нас попросили его не снимать.

На артиллерийской позиции мы увидели больше средств ПВО, включая поставленные западными странами переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Они были готовы к использованию — на случай, если российские беспилотники или боевые самолеты будут угрожать этим позициям.

Подобные вооружения сыграли важную роль в этой войне: даже если Россия имеет превосходство в небе, у нее нет над ним полного контроля.

Украинская артиллерия также показала свою эффективность. Мы увидели не растянутые артиллерийские позиции, а мобильный отряд, готовый передислоцироваться по первой команде. Российская армия больше числом, но украинская полагается на хорошо подготовленные линии обороны и мобильность.

Украинский солдат Владимир рассказал мне, что его подразделение постоянно перемещается, чтобы избежать обстрела.

"Если мы останемся на одной позиции больше пары дней, мы станем целью," — говорит он. Владимир также подчеркнул другое ключевое различие: если украинская артиллерия бьет по военным целям — российской артиллерии, то Россия обстреливает города и поселки.

"Они обстреливают наши города, потому что они хотят посеять панику среди людей. Они хотят, чтобы люди сдались", — сказал солдат.

Пока у Украины остаются эффективные силы ПВО и артиллерия, России будет трудно продвинуться далеко вперед. У обеих сторон до этого момента было примерно одинаковое количество личного состава в этом регионе — около 30-40 тыс. человек.

Однако, по оценке западных правительств, Россия стремится удвоить или даже утроить свои силы в регионе. Однако, по их оценкам, на пополнение частей может уйти немало времени. Некоторые эксперты предполагают, что Россия могла потерять около 20% боевой мощи, собранной к началу вторжения.

Кроме того, в Донбассе стоят самые закаленные боями подразделениям украинской армии. Они сражались с пророссийскими сепаратистами последние восемь лет. Они успели хорошо окопаться в укрепленных траншеях и других оборонительных позициях. Некоторые отряды выглядят уставшими, но их боевой дух на высоте.

Украина также в реальном времени получает от своих западных союзников разведданные о действиях российских войск. Это подтвердили Би-би-си украинские и западные чиновники, отказавшись обсуждать подробности.

Россия сохраняет преимущество в личном составе: десятки тысяч человек передислоцируются после неудавшейся попытки окружения Киева. Россия также ведет бои на меньшем числе фронтов, чем в начале войны, и линии снабжения уже не будут так растянуты, как прежде.

Среди проблем Украины — и внутренние враги. В Краматорске мы сопровождали полицейский патруль, который ищет российских диверсантов.

Пророссийские настроения здесь можно встретить чаще, чем в других частях страны. Полиция останавливает и обыскивает прохожих, подозревая в них российских диверсантов. Проверяют мобильные телефоны. Они боятся утечек информации и фотографий украинских позиций.

Полковник Александр Малыш, глава местной полиции, сказал мне, что почти каждый день они задерживают кого-то и передают разведслужбам.

"Не понимаю, что у них в голове… может быть, российская пропаганда? Думаю, что после войны украинский народ должен будет придумать, что делать с людьми, помогавшими стране-оккупанту", — сказал полковник. Он называет пропаганду частью российской гибридной войны.

Несколько городов восточной Украины обстреливаются российской артиллерией, авиацией и попадают под ракетные удары. На кладбище в Краматорске уже роют новые могилы, а только на прошлой неделе российский ракетный удар привел к гибели больше 50 человек на местной железнодорожной станции.

Мы с расстояния наблюдали похороны недавно погибшего украинского военного. Александру Тисленко было 34 года, он служил в спецназе и погиб на передовой. Его матери Татьяне известно лишь, что позиции его отряда были обстреляны российскими системами "Град".

Татьяна держала фотографию Александра над гробом, обернутом в украинский флаг. Он был ее единственным ребенком.

"Наш сын посвятил жизнь своей родине — Украине. Я так горжусь им, но это такая большая потеря. Я не смогу забыть ее до конца моей жизни. Я проклинаю Путина", — сказала мне Татьяна после похорон.

Война здесь, на востоке Украины, в ближайшие неделя принесет горе еще многим матерям, как в Украине, так и в России. Это будет тяжелый этап войны для обеих сторон, и обе, вероятно, понесут большие потери.

Ставки подняты до предела.