Китайский космический аппарат с тремя тайконавтами в субботу, 16 октября, успешно состыковался с новой орбитальной станцией в рамках самой продолжительной на сегодняшний день пилотируемой миссии Пекина. Корабль "Шэньчжоу-13", стартовавший накануне на орбиту, состыковался с базовым модулем "Тяньхэ"строящейся станции "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). Запуск аппарата был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
Экипаж из трех человек - командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу, для которого это будет первый полет в космос, - должен проработать на орбите шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет. Предыдущий экипаж-рекордсмен, совершивший первую миссию на "Тяньгун", вернулся на Землю в сентябре после трех месяцев на космической станции.
Ожидается, что срок эксплуатации "Тяньгун", что означает "небесный дворец", составит 10-15 лет. Станция сможет принимать трех космонавтов на срок до шести месяцев. В завершенном виде она будет весить около 90 тонн, что почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции.
Что стало с прежними орбитальными станциями Китая
Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.
В рамках своей активно продвигаемой космической программы Китай уже приземлил марсоход на Красной планете и отправил зонды на Луну.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприниматель не пожалел бы выступающих против вакцинации: их не должны принимать в больницы (23)
В передаче на радиостанции Žinių radijаs участие принял...
Врач рассказал, чем отличается больной привитый от коронавируса от непривитого (39)
Привитые от коронавируса люди менее опасны для...
Женщина хотела записать отца на третью прививку от коронавируса - ответ ее удивил (47)
Парламент Литвы одобрил выплату компенсаций для...
Митинг Астраускайте привлек немного участников: собралось чуть больше 150 человек задержаны два человека (12)
На митинг против ограничений для непривитых от...
Забастовке быть: в начале ноября не будет ходить общественный транспорт в столице (24)
Профсоюз работников "Вильнюсского общественного...