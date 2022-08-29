С мыса Канаверал во Флориде не удалось отправить к Луне космический корабль Orion на сверхтяжелой ракете-носителе SLS (Space Launch System). В понедельник, 29 августа, американское космическое агентство NASA сообщило о проблемах с прокачкой одного из двигателей и пообещало проинформировать о новой дате старта.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom — NASA (@NASA) August 29, 2022

Спустя 50 лет после последней высадки на Луну NASA намеревается направить к спутнику Земли беспилотный космический корабль в рамках миссии "Артемида-1" (Artemis 1). После 42 дней на лунной орбите капсула должна приземлиться в Тихом океане.

Целью тестовой миссии является испытание в реальных условиях ракеты-носителя и находящейся на ее конце капсулу Orion, в которой впоследствии должен отправиться экипаж. Ее успех позволил бы NASA продемонстрировать конкурентноспособность, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая, а также частных космических компаний.

Три этапа миссии "Артемида"

В рамках следующей миссии "Артемида-2" планируется доставка на лунную орбиту астронавтов, а "Артемида-3" предполагает высадку астронавтов на Луну, в том числе, одной астронавтки. Третий этап миссии ранее планировался на 2024 год, теперь предполагается, что это произойдет не ранее 2025-го. На миссию "Артемида" выделено более 30 млрд долларов. Помимо NASA и Европейского космического агентства ESA, в ней участвуют организации еще нескольких стран.

Последним до сих пор человеком на Луне был американский астронавт Юджин Сернан с миссией Apollo-17 в декабре 1972 года.