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С мыса Канаверал не удалось отправить на лунную орбиту космический аппарат Orion по техническим причинам. Речь идет о первой за 50 лет лунной миссии NASA - "Артемида-1".
Artemis 1 pasiruošimas skrydžiui į Mėnulį.
Artemis 1 pasiruošimas skrydžiui į Mėnulį.
© Scanpix

С мыса Канаверал во Флориде не удалось отправить к Луне космический корабль Orion на сверхтяжелой ракете-носителе SLS (Space Launch System). В понедельник, 29 августа, американское космическое агентство NASA сообщило о проблемах с прокачкой одного из двигателей и пообещало проинформировать о новой дате старта.

Спустя 50 лет после последней высадки на Луну NASA намеревается направить к спутнику Земли беспилотный космический корабль в рамках миссии "Артемида-1" (Artemis 1). После 42 дней на лунной орбите капсула должна приземлиться в Тихом океане.

Целью тестовой миссии является испытание в реальных условиях ракеты-носителя и находящейся на ее конце капсулу Orion, в которой впоследствии должен отправиться экипаж. Ее успех позволил бы NASA продемонстрировать конкурентноспособность, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая, а также частных космических компаний.

Три этапа миссии "Артемида"

В рамках следующей миссии "Артемида-2" планируется доставка на лунную орбиту астронавтов, а "Артемида-3" предполагает высадку астронавтов на Луну, в том числе, одной астронавтки. Третий этап миссии ранее планировался на 2024 год, теперь предполагается, что это произойдет не ранее 2025-го. На миссию "Артемида" выделено более 30 млрд долларов. Помимо NASA и Европейского космического агентства ESA, в ней участвуют организации еще нескольких стран.

Последним до сих пор человеком на Луне был американский астронавт Юджин Сернан с миссией Apollo-17 в декабре 1972 года.

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Deutsche Welle

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