Старт кампании вакцинации в Евросоюзе: успех или провал?

Первые уколы с вакциной от коронавируса начали делать в Евросоюзе в последние дни 2020 года — раньше, чем предсказывали многие эксперты. Тем не менее звучит острая и громкая критика: Комиссия ЕС заказала, мол, слишком маленькое количество доз вакцины и слишком поздно, прививочная кампания идет слишком медленно и плохо организована. Какие из этих упреков оправданы, а какие — нет?

Правда, что Евросоюз заказал слишком мало доз вакцины?

Неправда. Еврокомиссия подписала в прошлом году соглашения с шестью производителями вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson и Sanofi. Тем самым она зарезервировала для ЕС почти два миллиарда доз. Этого вполне достаточно для 450 миллионов жителей 27 стран Евросоюза даже при условии, что почти все вакцины предусматривают двукратную прививку и, возможно, не все препараты будут допущены к применению.

В целях минимизации рисков Евросоюз сделал ставку сразу на нескольких "лошадей". Как пояснил в интервью DW представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Керсмекер, в момент подписания контрактов никто не мог предсказать, какая вакцина первой получит европейский доступ и вообще окажется на рынке. Первым в конце концов стал препарат BioNTech/Pfizer, а 6 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение в ЕС и вакцины американской компании Moderna.

Тот факт, что поначалу Еврокомиссия заказала только 200 млн доз BioNTech/Pfizer и 80 млн Moderna, объясняется, среди прочего, применением этими фирмами новой технологии производства вакцины и высокой ценой таких препаратов. Кроме того, вакцину BioNTech/Pfizer надо хранить при температуре минус 70 градусов, что усложняет ее применение.

Тем не менее в начале зимы ЕС дозаказал у BioNTech/Pfizer еще 100 млн доз и еще 80 млн — у Moderna. Такая возможность была с самого начала оговорена в рамочных соглашениях с этими фирмами. "В настоящее время с BioNTech/Pfizer ведутся переговоры о дополнительных поставках", — сообщил Стефан де Керсмекер. Кроме того, Германия зарезервировала для себя еще 30 млн доз, поскольку субсидировала разработку вакцины этой фирмы.

Так что, в общем и целом, Евросоюз зарезервировал для себя достаточное количество доз. Но некоторые наблюдатели все равно считают, что ЕС мог бы пойти на больший риск и делать заказы быстрее. Ставка сразу на несколько фирм может, однако, оказаться правильной, если — как ожидается — в ближайшие месяцы допуск получат вакцины фирм AstraZeneca и CureVac. Кроме того Еврокомиссия ведет переговоры еще и с американской компанией Novavax о закупке 100 млн доз ее препарата.

Впрочем, в адрес ЕС звучит и прямо противоположная критика. Правозащитные организации винят промышленно развитые страны в том, что они скупают львиную долю вакцины от коронавируса, обделяя тем самым бедные страны.

Правда, что вакцинация в ЕС идет слишком медленно?

Правда. Прививки от COVID-19 начали делать в ЕС 27 декабря, но во многих странах кампания буксует. На фоне быстрого роста числа инфицированных это вызывает острую критику.

Проблема однако не в том, что заказано слишком мало доз, а в недостаточных объемах производства вакцины. Именно поэтому, не устает объяснять глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn), прививки сейчас делают не всем желающим, а только людям из групп населения, подверженных наибольшему риску. По словам министра, однако, объемы выпуска вакцины увеличатся, когда в начале февраля начнется ее производство на новом заводе BioNTech в немецком Марбурге.

Об этом говорит и представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмекер. В ЕС, сказал он в интервью DW, понимали, что производство вакцины может стать "игольным ушком", поэтому инвестировали немалые средства в наращивание соответствующих мощностей.

Вторая и, скорее всего, главная причина пробуксовки кампании вакцинации в ЕС — организационные изъяны в некоторых странах, в частности, дефицит персонала или слишком сложная система приглашения на прививку. Во Франции, например, в первые дни вакцинации уколы сделали только нескольким сотням человек. Региональные политики обвинили Париж в отсутствии координации и чрезмерно бюрократическом подходе. Так, французскими правилами предусмотрено, что желающий получить прививку должен сначала проконсультироваться с врачом, потом выждать несколько дней, а потом еще и завизировать письменное согласие на прививку.

В Нидерландах начали делать прививки только 6 января — последними в ЕС. Правительство в Гааге объяснило задержку проблемами в логистике и необходимостью национального — вдобавок к европейскому — допуска вакцины BioNTech/Pfizer. По сообщениям СМИ, на одном складе на востоке страны вот уже несколько дней простаивают контейнеры со 175 000 доз этого препарата.

В Германии к 7 января были привиты 417 060 человек. В процентном отношении это больше, чем в некоторых соседних странах. Тем не менее, критика звучит громкая, учитывая тот факт, что получено-то в Германии уже 1,3 млн доз. Так что дело, очевидно, не в нехватке вакцины. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) вынужден был признать, что национальная стратегия вакцинации реализуется властями федеральных земель неоптимально.

Вакцинация началась в ЕС слишком поздно

Такое утверждение вводит в заблуждение. В Великобритании начали делать прививки препаратом BioNTech/Pfizer — первыми в мире — 8 декабря. В США — 14 декабря. В ЕС, где кампания вакцинации началась 27 декабря, соответственно на две или три недели позже.

О европейских сроках можно спорить. В ЕС решили: лучше тщательно проверить препарат, чем в экстренном порядке допускать его к применению. В отличие от Великобритании и США в Евросоюзе отказались от экстренной сертификации, при которой не проверяют результаты длительного тестирования препарата на его безопасность и эффективность.

Вместо этого в ЕС избрали путь "ускоренного допуска". В таком случае обеспечивается максимально быстрая проверка данных, предоставленных изобретателями вакцины, но одновременно соблюдаются и все требования, касающиеся проверки безопасности, эффективности и качества вакцины.

В случае экстренной сертификации ответственность за возможные негативные последствия применения вакцины несут власти страны, разрешившей ее применение. Метод, избранный в ЕС, возлагает такую ответственность на фирмы-производители. А решение сообща, а не поодиночке проводить сертификацию вакцины и заказывать ее у фармацевтических фирм объясняется, среди прочего, возможностью получить существенные скидки и ускорить поставки препаратов. Речь при этом идет и о солидарности больших стран ЕС с малыми, на что неоднократно обращала внимание глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).