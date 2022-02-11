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Во время переговоров российский и французский президенты сидели за противоположными концами длинного стола. Источники Reuters объяснили это тем, что Макрон отказался сдать ПЦР-тест в России, пишет РБК.
Vladimiras Putinas ir Emmanuelis Macronas
Vladimiras Putinas ir Emmanuelis Macronas
© Reuters / Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался делать ПЦР-тест на коронавирус в России, когда он прибыл на переговоры с президентом Владимиром Путиным, поэтому между ними сохранялась дистанция, сообщил Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента. В частности, поэтому президенты сидели за четырехметровым столом во время переговоров, уточнило агентство.

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По данным его собеседников, Макрону предложили выбор: пройти тестирование и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и соблюдать безопасное расстояние.

”Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента”, — сказал один из источников Reuters, ссылаясь на соображения безопасности, в случае если Макрона будут тестировать российские врачи.

Один из собеседников Reuters уточнил, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции, перед вылетом в Россию, а также тест на антиген по прилету. Это тестирование выполнял его личный врач.

Ранее представитель президента России Дмитрий Песков объяснил соблюдение дистанции между президентами антикоронавирусными мерами. ”Исключительно эпидемиологические меры”, — пояснил он в комментарии изданию ”Подъем”.

Переговоры Путина и Макрона в Москве прошли 7 февраля, они длились более пяти часов.

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