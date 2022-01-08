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Бывший президент находится в столице Казахстана и призывает всех сплотиться вокруг действующего главы государства.
Nursultanas Nazarbajevas
Nursultanas Nazarbajevas
© Scanpix

Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана Токаева "для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны".

Ранее издание Orda.kz в Telegram-канале сообщило, что Назарбаев и его дочери со своими семьями уже покинули страну, там остается только брат экс-главы государства Болат Назарбаев.

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Протесты начались в Мангистауской области Казахстана из-за двукратного увеличения цен на газ, затем они переросли в столкновения с силовиками. По последним данным, задержаны примерно 4 тыс. человек.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату напали около 20 тыс. иностранных боевиков. По его словам, "гангстеры и террористы" были хорошо обучены, организованы и подчинялись командам, исходящим из "специального центра".

В республике введено чрезвычайное положение, туда страны ОДКБ направили миротворцев, в том числе Россия.

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