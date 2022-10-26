В компании McAfee рассказали о рекламном кликере, интегрированном как минимум в 16 мобильных приложениях с общим количеством установок более 20 млн. Эти приложения преподносят себя как полезные и, вероятно, даже выполняют часть функций. Однако основная их цель — незаметно кликать на рекламные объявления при запуске в фоне.

Вот список этих программ:

BusanBus (com.kmshack.BusanBus)

Currency Converter (com.smartwho.SmartCurrencyConverter)

EzDica (com.joysoft.ezdica)

EzNotes (com.meek.tingboard)

Flashlight+ (com.candlencom.candleprotest)

Flashlight+ (com.dev.imagevault)

Flashlight+ (kr.caramel.flash_plus)

High-Speed Camera (com.hantor.CozyCamera)

Instagram Profile Downloader (com.schedulezero.instapp)

Joycode (com.joysoft.barcode)

K-Dictionary (com.joysoft.wordBook)

Quick Note (com.movinapp.quicknote)

Smart Task Manager (com.james.SmartTaskManager)

Есть также несколько, которые вряд ли могли добраться до вашего смартфона, однако исключать нельзя:

달력메모장

손전등

계산기

Также подобный список предоставила Satori Threat Intelligence team, на этот раз речь идет как об Android-приложениях, так и для платформы iOS. В отличие от списка выше, в данном случае программы являются серьезной угрозой, и потому от них лучше избавиться как можно скорее.

iOS



Loot the Castle

Run Bridge

Shining Gun

Racing Legend 3D

Rope Runner

Wood Sculptor

Fire-Wall

Ninja Critical Hit

Tony Runs



Android



Super Hero-Save the world!

Spot 10 Differences

Find 5 Differences

Dinosaur Legend

One Line Drawing

Shoot Master

Talent Trap

