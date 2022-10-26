В компании McAfee рассказали о рекламном кликере, интегрированном как минимум в 16 мобильных приложениях с общим количеством установок более 20 млн. Эти приложения преподносят себя как полезные и, вероятно, даже выполняют часть функций. Однако основная их цель — незаметно кликать на рекламные объявления при запуске в фоне.
Вот список этих программ:
BusanBus (com.kmshack.BusanBus)
Currency Converter (com.smartwho.SmartCurrencyConverter)
EzDica (com.joysoft.ezdica)
EzNotes (com.meek.tingboard)
Flashlight+ (com.candlencom.candleprotest)
Flashlight+ (com.dev.imagevault)
Flashlight+ (kr.caramel.flash_plus)
High-Speed Camera (com.hantor.CozyCamera)
Instagram Profile Downloader (com.schedulezero.instapp)
Joycode (com.joysoft.barcode)
K-Dictionary (com.joysoft.wordBook)
Quick Note (com.movinapp.quicknote)
Smart Task Manager (com.james.SmartTaskManager)
Есть также несколько, которые вряд ли могли добраться до вашего смартфона, однако исключать нельзя:
달력메모장
손전등
계산기
Также подобный список предоставила Satori Threat Intelligence team, на этот раз речь идет как об Android-приложениях, так и для платформы iOS. В отличие от списка выше, в данном случае программы являются серьезной угрозой, и потому от них лучше избавиться как можно скорее.
iOS
Loot the Castle
Run Bridge
Shining Gun
Racing Legend 3D
Rope Runner
Wood Sculptor
Fire-Wall
Ninja Critical Hit
Tony Runs
Android
Super Hero-Save the world!
Spot 10 Differences
Find 5 Differences
Dinosaur Legend
One Line Drawing
Shoot Master
Talent Trap
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