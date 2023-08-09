Стали известны лучшие университеты мира в 2024 году. 5 из первой десятки находятся в Европе

Европа заняла пять из десяти первых мест, а англоязычные университеты доминируют в верхних эшелонах рейтинга, получая отличные оценки в таких категориях, как академическая репутация, репутация работодателя и соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов.

Ежегодная оценка, которая проводится уже 20-й год, основывается на анализе 17,5 млн. научных работ и экспертных мнениях более 240 тыс. преподавателей и работодателей со всего мира.

Опубликован ежегодный рейтинг лучших вузов мира QS World University Rankings за 2024 год - и половина первых мест в первой десятке досталась Европе.

Общий балл престижного рейтинга определяется на основе девяти важнейших показателей: академическая репутация, репутация работодателя, соотношение преподавателей и студентов, количество цитирований на одного преподавателя, соотношение зарубежных преподавателей, соотношение иностранных студентов, а также, впервые в этом году, - международная исследовательская сеть, результаты трудоустройства и устойчивое развитие.

Из европейских вузов в десятку лучших за 2024 год вошли Кембриджский университет (99,2 балла), занявший второе место в мире; Оксфордский университет (98,9 балла) - третье место в мире; Имперский колледж Лондона (97,8 балла), занявший шестое место в мире; Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (93,9 балла) - 7-е место в мире и Университетский колледж Лондона (92,4 балла) - 9-е место в мире.

В связи с тем, что рейтинг отмечает свое 20-летие, одной из тенденций, которой его авторы "безмерно гордятся, является растущая инклюзивность классификации, которая освещает глобальное распределение академического мастерства".

"Одним из первых изменений, которые мы заметили [в последние десятилетия], стало повышенное внимание студентов к возможностям трудоустройства, - рассказал профессор Эндрю Макфарлейн, руководитель рейтинга QS, добавив, что это заставило их усилить акцент на возможности трудоустройства. - Студенты покидают [университет] с большими долгами, чем когда-либо, в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке труда".

Новые показатели "отражают сдвиги в высшем образовании, произошедшие за последние два десятилетия, такие как рост значимости устойчивого развития, возможности трудоустройства и сотрудничества в области научных исследований", заявила компания Quacquarelli Symonds , аналитик, составляющий рейтинг.

В период с 2018 по 2024 год в Мировом рейтинге университетов значительно увеличилось представительство университетов Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. В 2018 году на эти регионы приходилось 37% рейтинга, в 2024 году этот показатель вырос до 46%.

Китай становится центром научных исследований



Макфарлейн отметил, что Китай, в частности, заметно поднялся в рейтинге благодаря исследовательской деятельности.

"Они являются крупнейшими в мире организаторами научных исследований, но все чаще также и высокоцитируемых исследований", - сказал он в интервью Euronews Next, отметив, что качество проводимых в Китае исследований действительно "подняло их вверх" по рейтинговой лестнице.