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На конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане (США) победила 28-летняя американка дизайнер и модель Р'Бонни Нола Габриэль.
R'Bonney Gabriel
R'Bonney Gabriel
© Scanpix

На последнем этапе она опередила представительницу Венесуэлы Аманду Дудамел и Андреину Мартинес из Доминиканской республики.

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