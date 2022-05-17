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Военно-воздушные силы США в понедельник, 16 мая, сообщили об успешном проведении испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 14 мая выпустил ракету у южного побережья штата Калифорния, говорится в сообщении ВВС США.
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия
© AP / Scanpix

"После отделения от самолета блок ARRW воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука", — отмечается в документе.

Чиновники США обвиняют РФ в применении гиперзвукового оружия в Украине


США — не единственная страна, занимающаяся разработкой гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват, пишет агентство Reuters.

Американские военные чиновники заявляли об использовании Россией гиперзвуковых ракет в ходе боевых действий на территории Украины, а также проведении испытаний гиперзвукового оружия Китаем. Министерство иностранных дел КНР в октябре опровергло сообщения о подобных испытаниях.

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Deutsche Welle

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