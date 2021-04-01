Заявление Блинкена последовало на фоне публикации The New York Times о том, что Москва, по данным источников издания, стянула к границе с Украиной примерно 4000 военных. В Минобороны РФ сообщения о переброске войск и техники пока не прокомментировали.

Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также соболезнования в связи с гибелью 26 марта четырех украинских солдат из-за обстрела в районе населенного пункта Шумы.

Глава МИД Украины: Речь идет о системном обострении



Как указали в пресс-службе МИД Украины, Кулеба обратил внимание своего американского коллеги "на системное обострение Россией ситуации с безопасностью на линии разграничения" на фоне нежелания "РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня".



I held a productive and focused call with @SecBlinken as Russia continues to systemically aggravate the security situation in the east of Ukraine and in Crimea. Discussed ways of strengthening security cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2021



По словам главы американского внешнеполитического ведомства, для дальнейшей евроатлантической интеграции Киева необходимо "продвижение верховенства права и экономических реформ" в стране.



Партнерство в области безопасности



В ходе беседы Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба также обсудили борьбу с пандемией и с последствиями изменения климата, подчеркнули в Госдепе.

В середине марта группа американских сенаторов представила законопроект о партнерстве с Украиной в области безопасности. Документ, внесенный на рассмотрение комитета Сената Конгресса США по международным делам, предусматривает, в частности, выделение Киеву до 300 млн долларов (255 млн евро) в год военной помощи и 4 млн долларов (3,4 млн евро) в год на подготовку украинских военных офицеров.