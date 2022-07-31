Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", которая на прошлой неделе отправила экспериментальный модуль "Вэньтянь" к орбитальной станции КНР "Тяньгун", упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса в атмосферу Земли. Об этом в субботу, 30 июля, сообщило в Twitter Космическое командование ВС США.

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обвинил Пекин в безответственности в связи с тем, что Китай не поделился информацией о траектории падения ракеты на Землю.

"Все космические державы должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену подобной информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как "Чанчжэн-5В", - написал он в Twitter.

Амбициозные планы Китая по освоению космоса

Ракета была использована для запуска в космос беспилотного модуля "Вэньтянь" в прошлое воскресенье, 24 июля. Это второй из трех модулей для китайской орбитальной станции "Тяньгун". Орбитальная станция КНР должна начать полностью функционировать к концу 2022 года, а срок ее службы на околоземной орбите должен составить примерно десять лет. В последние годы КНР инвестировала миллиарды в свои космические программы, чтобы догнать США и Россию.