aA
Космическое командование ВС США заявило, что обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения в атмосферу Земли.
Falcon 9 raketa ir Kinijos Chang'e 5 modulis. NASA/CNS nuotr.
Falcon 9 raketa ir Kinijos Chang'e 5 modulis. NASA/CNS nuotr.

Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", которая на прошлой неделе отправила экспериментальный модуль "Вэньтянь" к орбитальной станции КНР "Тяньгун", упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса в атмосферу Земли. Об этом в субботу, 30 июля, сообщило в Twitter Космическое командование ВС США.

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обвинил Пекин в безответственности в связи с тем, что Китай не поделился информацией о траектории падения ракеты на Землю.

"Все космические державы должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену подобной информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как "Чанчжэн-5В", - написал он в Twitter.

Амбициозные планы Китая по освоению космоса

Ракета была использована для запуска в космос беспилотного модуля "Вэньтянь" в прошлое воскресенье, 24 июля. Это второй из трех модулей для китайской орбитальной станции "Тяньгун". Орбитальная станция КНР должна начать полностью функционировать к концу 2022 года, а срок ее службы на околоземной орбите должен составить примерно десять лет. В последние годы КНР инвестировала миллиарды в свои космические программы, чтобы догнать США и Россию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Гарантийные поставки электричества дорожают – цена в августе будет очень высокой

В августе гарантийные поставки электричества по...

Благотворительные организации с беспокойством ждут зимы: нуждающиеся уже сейчас просят продукты

В Литве растет инфляция, а с ней и количество...

Счет за обед в Паланге поразил: цены на картофельные блины на улице Йонаса Басанавичюса

Отдыхающие на литовском взморье знают, что поесть сытно...

"Своих жен на маникюр российские офицеры сопровождают с автоматами". Про жизнь в оккупированном Херсоне

"Они пришли освобождать нас от нацистов. В Херсон , где...

Jūros šventė: be kaukių, užtat su liepsnomis ir eilėmis prie vakcinacijos punktų Jūros šventė Klaipėdoje Jūros šventė Klaipėdoje

В Клайпеде проходит "Праздник моря": что подорожало больше всего

В Клайпеде проходит 63-й Праздник моря . В Старом городе...