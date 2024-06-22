США закрывают российский визовый центр

Антонов уточнил, что закроются оба отделения визового центра – в Вашингтоне и Нью-Йорке. „Теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка“, – добавил он. Помимо этого, у российских дипломатов отберут „карточки освобождения от налога“, что Антонов назвал „мелким, пакостным выпадом“ со стороны США.

С 2021 года российские власти считают США „недружественной страной“. Несколько дней назад, 18 июня, замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что внешнеполитические контакты между Россией и США сведены сейчас „к абсолютному минимуму“. Резкая деградация контактов на уровне министерств произошла после российского вторжения в Украину.