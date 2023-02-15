США заказали боеприпасы для Киева на 522 миллиона долларов

Указывается, что данный заказ был передан двум оборонным концернам: Northrop Grumman Systems и Global Military Products. Первая партия боеприпасов, произведенных в рамках этого контракта, должна быть поставлена уже в марте.

Нехватка боеприпасов у ВСУ

Ранее, 13 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что украинская армия расходует значительно больше боеприпасов, чем в настоящее время может быть произведено на Западе. "Текущий уровень расхода боеприпасов в украинской армии во много раз превышает наши нынешние темпы производства. Это оказывает давление на нашу оборонную промышленность. (...) Поэтому нам необходимо наращивать производство и инвестировать в производственные мощности", - сказал он.

Эксперт по вопросам безопасности Франк Зауэр (Frank Sauer) из Университета бундесвера в Мюнхене в интервью DW также подчеркнул, что считает нехватку боеприпасов "в настоящее время основной проблемой" в Украине, опережающей по значимости такие обсуждаемые темы, как системы ПВО и боевые танки.