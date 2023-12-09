США, Южная Корея и Япония усилят борьбу с кибератаками КНДР

США, Южная Корея и Япония согласовали пакет мер, чтобы эффективнее реагировать на угрозы, исходящие от Северной Кореи. "Мы запустили новые трехсторонние инициативы, чтобы противостоять вызовам из Северной Кореи - от киберпреступности и отмывания денег до безответственных космических испытаний и запусков баллистических ракет", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам в Сеуле в субботу, 9 декабря.

Салливан пообещал, что три государства продолжат "отстаивать мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива и свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях".