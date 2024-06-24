США, Южная Корея и Япония осудили сотрудничество РФ и КНДР

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония „самым решительным образом“ осудили углубление военного сотрудничества России и КНДР, включающее в себя продолжение поставок северокорейского оружия в РФ. Эти поставки „продлевают страдания украинцев, нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе“, указывается в совместном заявлении,опубликованном на сайте Госдепартамента США в ночь на понедельник, 24 июня.
Военное партнерство РФ и КНДР угрожает миру и стабильности
„Развитие партнерства между КНДР и Россией“, о котором свидетельствует подписание „Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве“ во время визита Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, „должно вызывать серьезное беспокойство у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, соблюдении глобального режима нераспространения ядерного оружия и в поддержке народа Украины, защищающего свою свободу и независимость от жестокой агрессии России“, отмечается в документе.
Вашингтон, Сеул и Токио подтвердили намерение укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности с целью противодействия угрозам для региональной и глобальной безопасности, которые представляет Северная Корея.
Кроме того, в заявлении высокопоставленных представителей внешнеполитических ведомств трех государств по итогам их телефонной беседы отмечается, что обязательства США защищать Южную Корею и Японию остаются нерушимыми. В документе подчеркивается, что путь к диалогу остается открытым, и содержится призыв к КНДР „прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам“.
Договор о партнерстве РФ и КНДР
Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне 19 июня подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. В числе прочего он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Путин назвал это соглашение „фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед“.
После заключения этого договора Южная Корея заявила, что намерена пересмотреть вопрос о прямых поставках оружия Украине. Советник по национальной безопасности страны Чан Хо Чжин 20 июня выразил „серьезную обеспокоенность“ и осудил подписание соглашения, а также добавил, что любое сотрудничество, прямо или косвенно содействующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совбеза ООН.