США высылают двух российских дипломатов

Госдепартамент США объявил о выдворении из страны двух сотрудников российского посольства в ответ на аналогичные действия РФ. "Госдепартамент не потерпит модели поведения российского правительства, характеризующейся преследованием наших дипломатов", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, обнародованном в пятницу, 6 октября.

Тем самым Вашингтон посылает Москве "четкий сигнал о том, что неприемлемые действия в отношении сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", указано в пресс-релизе. Имена сотрудников российского посольства, которых вышлют из страны, и их должности не раскрываются.

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