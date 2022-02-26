Как указывается в тексте, госсекретарю в вопросах военной помощи Украине даны полномочия в двух вопросах. Энтони Блинкену поручено определить "имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до 250 млн долл", а также "направлять средства общей суммой до 350 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки".
В тот же день стало известно, что Белый дом в свете агрессии Москвы против Киева запросил у Конгресса США выделить дополнительно 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Как сообщило агентство Bloomberg, ожидается, что 2,9 млрд из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, властям балтийских стран и Польши.
Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия, укрепление безопасности. Оставшиеся 3,5 млрд получит Пентагон, на действия связанные с событиями в Украине. По информации Bloomberg, запрос Белого дома имеет все шансы получить поддержку парламентариев.
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