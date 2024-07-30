США выделят военную помощь Украине на 1,7 млрд долларов

Министерство обороны США объявило о предоставлении двух пакетов помощи Украине, сообщается в понедельник, 29 июля, на сайте министерства. В первый пакет объемом 200 миллионов долларов входят средства ПВО, боеприпасы к системам HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin. Вооружения в рамках этого пакета будут отправлены в Украину непосредственно со складов американской армии.