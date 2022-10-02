"Президент подписал законопроект, предусматривающий ассигнования в рамках 2023 финансового года на дальнейшее обеспечение проектов и деятельности федерального правительства и включающий дополнительное ассигнование для реагирования на ситуацию в Украине", — говорится в опубликованном в пятницу, 30 сентября, сообщении Белого дома. Ранее документ был принят Палатой представителей и Сенатом США.
Выделяемая правительством Соединенных Штатов помощь предназначена для обеспечения безопасности Украины, продолжающей бороться за отвоевывание своих территорий, в частности для финансовой поддержки правительства в Киеве и оказания военной помощи. Часть средств будет направлена на деятельность американского военного персонала в Европе.
Закон позволит продолжить финансирование американского правительства и его деятельности на текущем уровне до 16 декабря 2022 года. Переговоры о мерах долгосрочного финансирования отложены до ноябрьских выборов в Палату представителей США.
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