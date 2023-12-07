США выделили Украине новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов для защиты от российской агрессии, сообщил Госдепартамент в среду, 6 декабря.

В новый пакет вошли ракеты AIM-9M и AIM-7 для систем противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, противотанковое вооружение, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

"Один из последних" пакетов помощи Украине

"Пока Россия не прекратит эту войну, остановив свои жестокие нападения и выведя свои войска из Украины, Соединенным Штатам крайне важно продолжать возглавлять созданную нами коалицию из более чем 50 стран, твердо поддерживающих Украину", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.